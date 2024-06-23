В Дагестане неизвестные напали на православную церковь и синагогу

В Дербенте неизвестные обстреляли православную церковь и синагогу, пишет ТАСС со ссылкой на мэрию города.

В Махачкале школьники устроили драку со стрельбой

Нападение произошло около 18:00 мск. Неизвестные обстреляли культовые здания из автоматического оружия.

Как сообщили в региональном управлении МВД, при стрельбе погиб сотрудник полиции, еще один ранен.

Ранее житель Буйнакска выстрелил в трех мужчин из охотничьего карабина. Один из пострадавших скончался по дороге в больницу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЦерковьДагестан

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