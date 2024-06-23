В Дагестане неизвестные напали на православную церковь и синагогу

В Минобороны РФ заявили, что удар ВСУ по мирным жителям в Севастополе не останется без ответа

Число российских граждан, умерших в Саудовской Аравии во время совершения хаджа, возросло до семи

ЕС до конца года планирует укрепить оборонное сотрудничество с Южной Кореей и Японией

Пригожин: приобретение Sony Music музыкального каталога британской группы Queen, это не только бизнес, но и дело престижа