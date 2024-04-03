СК возбудил дело о халатности после ДТП на переезде в Ярославской области

Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц железной дороги после ДТП с автобусом и поездом на переезде в Ярославской области, где погибли семь человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Путин сообщил, что за 2023 год в ДТП погибли 14,5 тысячи человек

По данным следствия, 1 апреля 2024 года к исполнению обязанностей дежурного по железнодорожному переезду был незаконно допущен сотрудник, который не прошел необходимого обучения. Отсутствие профессиональных навыков и нарушение правил эксплуатации железнодорожного переезда привело к столкновению поезда с пассажирским автобусом.

Уточняется, что работа на месте происшествия продолжается. На данный момент ведется допрос очевидцев, назначены необходимые экспертизы.

Ранее пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, заявляла, что причиной ДТП могла стать техническая неисправность, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ярославская ОбластьЖелезная ДорогаДТП

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