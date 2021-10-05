СК возбудил дела против задержанного за убийство студенток в Гае

Уголовные дела об изнасиловании и надругательстве были возбуждены против мужчины, задержанного за убийство студенток в Оренбургской области. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Задержанным оказался 29-летний судимый житель региона, который признал вину в совершении преступления.

Также были возбуждены дела по статье «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, с причинением значительного ущерба» и по статье «Неправомерное завладение автомобилем».

Подозреваемого в убийстве девушек 17, 18 и 19 лет задержали в Орске 3 октября. Мужчина пытался скрыться от полиции на угнанном автомобиле.

