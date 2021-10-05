СК возбудил дела против задержанного за убийство студенток в Гае
Уголовные дела об изнасиловании и надругательстве были возбуждены против мужчины, задержанного за убийство студенток в Оренбургской области. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
Задержанным оказался 29-летний судимый житель региона, который признал вину в совершении преступления.
Также были возбуждены дела по статье «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, с причинением значительного ущерба» и по статье «Неправомерное завладение автомобилем».
Подозреваемого в убийстве девушек 17, 18 и 19 лет задержали в Орске 3 октября. Мужчина пытался скрыться от полиции на угнанном автомобиле.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+25 769 / сут.
Умерли
210 тыс.+890 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+15 391 / сут.
- Цена на газ в Европе вновь обновила исторический максимум
- СМИ сообщили об ограничениях поставок шоколадных батончиков Bounty
- В Германии опровергли причастность России к росту цен на газ
- Госкомиссия разрешила пуск корабля «Союз» с «киноэкипажем»
- В Москве установлен новый рекорд атмосферного давления
- СК возбудил дела против задержанного за убийство студенток в Гае
- Станцию «Луна-25» запустят в июле 2022 года
- Подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбургской области признал вину
- Россия возобновила регулярное авиасообщение с пятью странами
- СМИ: В Челябинской области судью тяжело ранили во время охоты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru