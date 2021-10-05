Подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбургской области признал вину

Задержанный по подозрению в убийстве трех студенток в Гае Оренбургской области признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гайского городского суда.

Невидимый след. Выявлен убийца трех девушек под Оренбургом

В ходе допроса в качестве подозреваемого мужчина признал вину и раскаялся, отмечает телеканал «360».

«По обстоятельству произошедшего дал изобличающие себя показания», — подчеркнули в суде.

Подозреваемого в убийстве девушек 17, 18 и 19 лет задержали в Орске 3 октября. Мужчина пытался скрыться от полиции на угнанном автомобиле, отмечает РИА ФАН. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:УбийствоОренбургская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры