Подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбургской области признал вину
Задержанный по подозрению в убийстве трех студенток в Гае Оренбургской области признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гайского городского суда.
В ходе допроса в качестве подозреваемого мужчина признал вину и раскаялся, отмечает телеканал «360».
«По обстоятельству произошедшего дал изобличающие себя показания», — подчеркнули в суде.
Подозреваемого в убийстве девушек 17, 18 и 19 лет задержали в Орске 3 октября. Мужчина пытался скрыться от полиции на угнанном автомобиле, отмечает РИА ФАН. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании.
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