СК в Красноярском крае возбудил дело по факту разлива топлива структурой «Норникеля»
В Красноярском крае по факту разлива авиатоплива возбуждено уголовное дело, говорится в материалах на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Дело возбуждено по части 1 статьи 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование продолжается.
Как сообщалось в воскресенье, 12 июля около 11.15 при перекачке авиационного топлива в районе поселка Тухард произошла разгерметизация трубопровода, принадлежащего компании. В результате произошел разлив около 44,5 тонн топлива.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит «АО НТЭК», входящему в группу «Норильский никель») в Норильске 29 мая нынешнего года получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. «Норникель» считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесённый разливом топлива в Норильске, в почти 148 миллиардов рублей, «Норникель» решил оспорить этот размер ущерба, при этом компания подтверждает обязательство ликвидировать последствия разлива топлива за свой счёт.
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