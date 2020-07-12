СК в Красноярском крае возбудил дело по факту разлива топлива структурой «Норникеля»

В Красноярском крае по факту разлива авиатоплива возбуждено уголовное дело, говорится в материалах на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Дело возбуждено по части 1 статьи 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование продолжается.

Как сообщалось в воскресенье, 12 июля около 11.15 при перекачке авиационного топлива в районе поселка Тухард произошла разгерметизация трубопровода, принадлежащего компании. В результате произошел разлив около 44,5 тонн топлива.