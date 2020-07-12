Эксперт: структуру Норникеля за очередной разлив топлива могут оштрафовать до 200 млн руб
Проектный директор Greenpeace Владимир Чупров в беседе с НСН отметил, что этот размер штрафа могут применить, если выяснится, что все топливо попало в водные объекты.
«Норильсктрансгаз» могут оштрафовать на сумму до 200 миллионов рублей после разлива авиатоплива, если оно попадет в воду, рассказал НСН проектный директор Greenpeace Владимир Чупров.
Как сообщалось в воскресенье, 12 июля около 11.15 при перекачке авиационного топлива в районе поселка Тухард произошла разгерметизация трубопровода, принадлежащего компании. В результате произошел разлив около 44,5 тонн топлива.
Возможная сумма штрафов
Чупров подчеркнул, что российское законодательство понимает наказание за разливы как превентивное, направленное на мотивирование недопущение аварий в будущем.
«В таких случаях весь объем разлитых нефтепродуктов разделяют на тот, что попал в воду и что попал в почву. Для 44 тонн нефтепродуктов, если все попали в воду – это максимум 200 миллионов рублей экологического ущерба», - сказал он.
Он пояснил, что для расчета экологического ущерба в денежном эквиваленте нужно понимать сколько нефтепродуктов попало в водный объект, реку или озеро, и как пострадала почва – на какой площади на как глубоко.
«Если предположить что все 44 тонны авиатоплива попали в реку, а превышение концентрации не превысило 10 ПДК, то стоимость экологического ущерба составит порядка 110 миллионов рублей. Если концентрация керосина будет выше 10 ПДК, то можно смело говорить и о 200 миллионах рублей», - сказал эксперт.
Но тут важно понимать, сколько нефтепродуктов попало в почву. Этот объем нужно вычитать из того, что попал в воду. И по почве действует отдельная методика. Таксы исчисления вреда для почв ниже чем для воды, добавил он.
Помимо компенсации вреда компания должна провести уборку загрязненной территории. Она может или оплатить услуги МЧС, или провести уборку территории своими силами, что ей более выгодно. При этом сумма расходов компании на уборку территории засчитываются в сумму компенсации ущерба, добавил представитель «Гринпис».
«Сегодня законодательство построено так, что если компания на уборку потратит 300 миллионов рублей, то мы ей, то есть госбюджет, еще и останемся ей должны. При этом компания технологически даже не может убрать все, что вытекло из трубопровода, часть нефтепродуктов все равно останется в почве и воде. Компании могут сейчас показать, что они сильно вложились, но им зачтут все что, что они заявили в расходах на ликвидацию последствий аварий», - пояснил эксперт.
Причины происшествия
Чупров напомнил, что в 2018 году президентом России была одобрена концепция экологической безопасности РФ, в которой указывалось, что в России 60-70% промобъектов, которые работают с экологически опасными веществами, выработали свой ресурс. В этой связи высок риск аварий, ибо их надо выводить из эксплуатации. Вместо этого срок их службы продлевают до тех пор, пока они не начинают течь.
Причина большинства из тех 10 тысяч аварий, о которых ежегодно сообщают нефтеперерабатывающие компании России, - недофинансирование инфраструктуры, которое происходит сознательно, чтобы максимизировать прибыль, считает эксперт.
При этом Норникель – одна из самых успешных компаний в России, ее чистая прибыль по итогам 2019 года - порядка 6 миллиардов долларов, основная ее часть была распределена между акционерами. «Фактически это дойная корова, которая на сегодня эксплуатирует ресурсы, созданные еще в Советском Союзе, а инвестиции в поддержание этого железа явно недостаточны. Что-то конечно делается, но судя по авариям, происходит «додаивание» той коровы, которая была создана еще в советский период и на сегодня это начинает рушиться. Здесь вопрос к акционерам «Норникеля», что они будут с этим делать?», - задается вопросом представитель экологической организации.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит «АО НТЭК», входящему в группу «Норильский никель») в Норильске 29 мая нынешнего года получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. «Норникель» считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесённый разливом топлива в Норильске, в почти 148 миллиардов рублей, «Норникель» решил оспорить этот размер ущерба, при этом компания подтверждает обязательство ликвидировать последствия разлива топлива за свой счёт.
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