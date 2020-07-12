Эксперт: структуру Норникеля за очередной разлив топлива могут оштрафовать до 200 млн руб

«Норильсктрансгаз» могут оштрафовать на сумму до 200 миллионов рублей после разлива авиатоплива, если оно попадет в воду, рассказал НСН проектный директор Greenpeace Владимир Чупров.

Как сообщалось в воскресенье, 12 июля около 11.15 при перекачке авиационного топлива в районе поселка Тухард произошла разгерметизация трубопровода, принадлежащего компании. В результате произошел разлив около 44,5 тонн топлива.

Возможная сумма штрафов

Чупров подчеркнул, что российское законодательство понимает наказание за разливы как превентивное, направленное на мотивирование недопущение аварий в будущем.

«В таких случаях весь объем разлитых нефтепродуктов разделяют на тот, что попал в воду и что попал в почву. Для 44 тонн нефтепродуктов, если все попали в воду – это максимум 200 миллионов рублей экологического ущерба», - сказал он.

Он пояснил, что для расчета экологического ущерба в денежном эквиваленте нужно понимать сколько нефтепродуктов попало в водный объект, реку или озеро, и как пострадала почва – на какой площади на как глубоко.

«Если предположить что все 44 тонны авиатоплива попали в реку, а превышение концентрации не превысило 10 ПДК, то стоимость экологического ущерба составит порядка 110 миллионов рублей. Если концентрация керосина будет выше 10 ПДК, то можно смело говорить и о 200 миллионах рублей», - сказал эксперт.

Но тут важно понимать, сколько нефтепродуктов попало в почву. Этот объем нужно вычитать из того, что попал в воду. И по почве действует отдельная методика. Таксы исчисления вреда для почв ниже чем для воды, добавил он.

Помимо компенсации вреда компания должна провести уборку загрязненной территории. Она может или оплатить услуги МЧС, или провести уборку территории своими силами, что ей более выгодно. При этом сумма расходов компании на уборку территории засчитываются в сумму компенсации ущерба, добавил представитель «Гринпис».