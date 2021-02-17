В Петербурге разыскивают двух второклассниц, которые ушли на прогулку и не вернулись

В Санкт-Петербурге разыскивают двух девочек восьми и девяти лет, которые ушли гулять и пропали в Пушкинском районе города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Заявления об исчезновении двух школьниц подали родители. По данным ГУМВД, дети находились в гостях у одной из девочек в доме 25 по Красносельскому шоссе, однако затем вышли на прогулку и пропали. По словам родителей, девочки не вышли на связь и не вернулись домой.

В МВД по региону призывают жителей Петербурга, знающих что-то о местоположении детей, откликнуться по экстренному телефону 102. В ведомстве также приводят их приметы.

Одной из девочек восемь лет, рост - 130 сантиметров, она была одета в розовую куртку и шапку, черные джинсы, черные сапоги. Вторая девочка старше на год, ее рост также около 130 см, волосы светлые. Была одета в синюю куртку и серую шапку с помпоном.