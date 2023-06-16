СК: В Армавире арестовали подростка, планировавшего поджечь школу

«Армавирским межрайонным следственным отделом СК России по краю ... возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка. В настоящее время ему предъявлено обвинение», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, обвиняемый планировал поджечь одно из общеобразовательных учреждений в Армавире в целях устрашения, пишет RT. В апреле-мае 2023 года подросток изготовил зажигательную смесь и начал подготовку самодельного оружия.

