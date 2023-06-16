СК: В Армавире арестовали подростка, планировавшего поджечь школу
Подростку из Армавира предъявили обвинение в приготовлении к совершению террористического акта, 15-летний юноша арестован. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.
«Армавирским межрайонным следственным отделом СК России по краю ... возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка. В настоящее время ему предъявлено обвинение», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, обвиняемый планировал поджечь одно из общеобразовательных учреждений в Армавире в целях устрашения, пишет RT. В апреле-мае 2023 года подросток изготовил зажигательную смесь и начал подготовку самодельного оружия.
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