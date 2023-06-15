ФСБ задержала двоих планировавших теракт жителей Пятигорска

По данным ФСБ, подозреваемые «планировали совершение террористического акта путем взрыва отдела МВД». В ходе обысков у мужчин обнаружили компоненты для изготовления взрывного устройства и символику ИГ.

Фигуранты дали признательные показания. Против них возбудили уголовное дело о попытке совершения теракта и незаконного изготовления взрывчатки, а также об участии в деятельности террористической организации.

Ранее ФСБ задержала жителя Брянской области, собиравшего данные о передвижении сотрудников спецслужбы и планировавшего теракт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

