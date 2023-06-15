ФСБ задержала двоих планировавших теракт жителей Пятигорска
ФСБ задержала двух сторонников запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ), которые планировали взрыв в отделе полиции в Пятигорске. Об этом сообщили в управлении ведомства по Ставропольскому краю.
По данным ФСБ, подозреваемые «планировали совершение террористического акта путем взрыва отдела МВД». В ходе обысков у мужчин обнаружили компоненты для изготовления взрывного устройства и символику ИГ.
Фигуранты дали признательные показания. Против них возбудили уголовное дело о попытке совершения теракта и незаконного изготовления взрывчатки, а также об участии в деятельности террористической организации.
Ранее ФСБ задержала жителя Брянской области, собиравшего данные о передвижении сотрудников спецслужбы и планировавшего теракт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru