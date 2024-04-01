СК: В Амурской области задержаны два сотрудника Ростехнадзора по подозрению в халатности
В Амурской области по подозрению в халатности после ЧП на руднике «Пионер» задержаны заместитель начальника и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным следствия, подозреваемые в 2022 и 2023 годах в ходе плановых проверок деятельности опасного производственного объекта «Рудник «Пионер» не выявили грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Уточняется, что это помешало пресечению возможных нарушений, что привело к обвалу на руднике.
Обрушение горной массы на золоторудном месторождении произошло 18 марта, в результате под землёй оказались 13 человек. Пробное бурение показало, что локации, где могли оставаться люди, заполнены горной массой и водой. Из-за опасения повторных обвалов, а также по результатам прокладки разведывательных скважин было принято решение прекратить операцию по поиску заблокированных рабочих на руднике, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru