СК: В Амурской области задержаны два сотрудника Ростехнадзора по подозрению в халатности

По данным следствия, подозреваемые в 2022 и 2023 годах в ходе плановых проверок деятельности опасного производственного объекта «Рудник «Пионер» не выявили грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Уточняется, что это помешало пресечению возможных нарушений, что привело к обвалу на руднике.

Обрушение горной массы на золоторудном месторождении произошло 18 марта, в результате под землёй оказались 13 человек. Пробное бурение показало, что локации, где могли оставаться люди, заполнены горной массой и водой. Из-за опасения повторных обвалов, а также по результатам прокладки разведывательных скважин было принято решение прекратить операцию по поиску заблокированных рабочих на руднике, передает «Радиоточка НСН».

