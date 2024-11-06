СК: В аэропорту Домодедово задержали наемника из Армении

Наемника из Армении Армена Баляна, участвовавшего в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, задержали в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

«Задержан гражданин Армении, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника», — указали в ведомстве.

По данным СК, в ноябре 2022 года Балян прибыл на Украину через границу с Молдавией. Мужчина за деньги участвовал в боях в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской области в составе подразделений теробороны. В августе текущего года гражданина Армении объявили в розыск, также ему заочно предъявили обвинение в наемничестве.

«В октябре 2024 года Балян задержан в аэропорту "Домодедово" при попытке проникновения на территорию Российской Федерации», — подчеркнули в Следкоме.

Задержанного заключили под стражу. Правоохранители устанавливают обстоятельства и истинные цели пребывания мужчины в РФ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Брянской области были обезврежены наемники из Польши, США и Канады, напоминает Ura.ru.

