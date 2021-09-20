СК уточнил число пострадавших при стрельбе в Перми

Напомним, инцидент произошёл ранее в понедельник, 20 сентября. Стрельбу в пермском вузе устроил студент. После произошедшей трагедии занятия в школах, техникумах и колледжах были отменены. Соответствующее поручение дал губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. Об этом пишет RT со ссылкой на краевое правительство.

Владимиру Путину доложено о стрельбе в Пермском университете. Глава государства выразил соболезнования тем, кто потерял своих родных и близких в результате этой трагедии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отмечают Известия.

