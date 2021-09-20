СК уточнил число пострадавших при стрельбе в Перми
Следственный комитет уточнил число пострадавших во время стрельбы на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. В СК сообщили, что, по последним данным, пострадали 28 человек.
Напомним, инцидент произошёл ранее в понедельник, 20 сентября. Стрельбу в пермском вузе устроил студент. После произошедшей трагедии занятия в школах, техникумах и колледжах были отменены. Соответствующее поручение дал губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. Об этом пишет RT со ссылкой на краевое правительство.
Владимиру Путину доложено о стрельбе в Пермском университете. Глава государства выразил соболезнования тем, кто потерял своих родных и близких в результате этой трагедии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отмечают Известия.
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