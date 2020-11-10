СК установил причину убийства преподавателя РЭУ имени Плеханова и ее матери

Причиной убийства двух женщин и ножевого ранения шестилетней девочки в Солнечногорске стал конфликт из-за долга за услуги рабочего, сообщили в Следственном комитете по Московской области.

Представитель СК Ольга Врадий сообщила, что подозреваемый в убийстве доставлен в следственный отдел. Сейчас он находится на допросе.