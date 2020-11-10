СК установил причину убийства преподавателя РЭУ имени Плеханова и ее матери
Причиной убийства двух женщин и ножевого ранения шестилетней девочки в Солнечногорске стал конфликт из-за долга за услуги рабочего, сообщили в Следственном комитете по Московской области.
Представитель СК Ольга Врадий сообщила, что подозреваемый в убийстве доставлен в следственный отдел. Сейчас он находится на допросе.
Полиция задержала по подозрению в убийстве гражданина одного из соседних государств Жасуржона Усмонова. В ведомстве добавили, что вещи подозреваемого изъяты для выделения ДНК-профиля.
В ходе нападения тяжелые ранения получил 6-летний ребенок. Преподаватель РЭУ имени Плеханова и ее мать скончались от множественных ножевых ранений.
Ранее СК возбудил дело об убийстве двух женщин и объявил уроженца одной из стран ближнего зарубежья в розыск.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru