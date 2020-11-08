Полиция объявила в розыск таджика за убийство преподавателя РЭУ имени Плеханова
Полиция начала розыск 26-летнего гражданина Таджикистана Жасуржона Усмонова. Его подозревают в двойном убийстве в Подмосковье. Одной из жертв преступника стала РЭУ имени Плеханова Виктория Борковская.
Злоумышленник также убил её мать, тяжелые ранения получил 6-летний ребенок.
По данным прокуратуры, подозреваемый работал в доме у потерпевших. По версии следствия, он решил ограбить семью ученой.
СК возбудил дело об убийстве женщин 1976 и 1953 года рождения. Их тела обнаружили в частном дома в Солнечногорске с множеством колото-резаных ранений. Девочка госпитализирована в тяжёлом состоянии – у нее ранения шеи и груди, сообщает Telegram-канал «Подъём».
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