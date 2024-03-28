СК установил еще одного подозреваемого в схеме финансирования теракта в «Крокусе»

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также уточняется, что первоначальные результаты расследования подтверждают спланированный характер действий террористов и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления.

Ранее Росфинмониторинг внес в список террористов фигурантов дела о теракте, напоминает «Радиоточка НСН».

