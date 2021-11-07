СК требует арестовать участников нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве

«Сегодня следствие с учётом имеющихся оснований ходатайствует перед Щербинским городским судом об избрании в отношении всех фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - отметила Иванова.

По ее словам, в рамках уголовного дела соучастников проверяют на причастность к совершению иных преступлений с использованием имеющихся криминалистических учетов. Назначены судебные экспертизы.

Ранее полиция начала проверку видео нападения четверых человек на мужчину с сыном в Новых Ватутинках. Запись была опубликована в сети. Изначально полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство», однако, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил столичному главку переквалифицировать действия участников драки на более тяжкую статью. Нападавшим предъявлено обвинение в «покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего».

