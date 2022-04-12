СК РФ выясняет причины повреждения железнодорожной ветки в Белгородской области
Следственный комитет РФ начал расследование причин повреждения железнодорожной ветки в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте повреждения путей работает следственная группа, она должна выяснить причину произошедшего. Глава региона также подтвердил, что жертв и пострадавших нет.
По словам Гладкова, в регионе организовано бесплатное автобусное сообщение, которое будет работать до момента восстановления железнодорожных путей.
Накануне губернатор сообщил, что члены правительства и муниципальных образований Белгородской области переведены на круглосуточный режим работы на фоне военной операции на Украине. Также в регионе с этой недели введен «желтый» уровень террористической опасности. Граждан призвали по возможности не появляться в людных местах и всегда иметь при себе документы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 855 / сут.
Умерли
372 тыс.+248 / сут.
Выздоровели
17,2 млн+26 755 / сут.
- Подачу российского газа в Армению временно приостановили
- Путин заявил, что задачи спецоперации на Украине будут выполнены
- ФСБ задержала сторонника «Правого сектора»*, который мог готовить диверсии в Подмосковье
- Путин: Россия возобновит лунную программу
- В Верховной раде предложили запретить российскую музыку
- Экс-президент Франции Саркози рассказал, за кого будет голосовать на выборах
- Суд отказал Сафронову в интернете для доказательства невиновности
- СМИ сообщили о возможных проблемах с поставками сантехники
- Министр обороны Индии: Москва и Нью-Дели являются естественными союзниками
- СК РФ выясняет причины повреждения железнодорожной ветки в Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru