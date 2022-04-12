СК РФ выясняет причины повреждения железнодорожной ветки в Белгородской области

По словам Гладкова, в регионе организовано бесплатное автобусное сообщение, которое будет работать до момента восстановления железнодорожных путей.

Накануне губернатор сообщил, что члены правительства и муниципальных образований Белгородской области переведены на круглосуточный режим работы на фоне военной операции на Украине. Также в регионе с этой недели введен «желтый» уровень террористической опасности. Граждан призвали по возможности не появляться в людных местах и всегда иметь при себе документы.



