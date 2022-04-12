СК РФ выясняет причины повреждения железнодорожной ветки в Белгородской области

Следственный комитет РФ начал расследование причин повреждения железнодорожной ветки в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте повреждения путей работает следственная группа, она должна выяснить причину произошедшего. Глава региона также подтвердил, что жертв и пострадавших нет.

«Желтый» уровень террористической опасности введен в Брянской области

По словам Гладкова, в регионе организовано бесплатное автобусное сообщение, которое будет работать до момента восстановления железнодорожных путей.

Накануне губернатор сообщил, что члены правительства и муниципальных образований Белгородской области переведены на круглосуточный режим работы на фоне военной операции на Украине. Также в регионе с этой недели введен «желтый» уровень террористической опасности. Граждан призвали по возможности не появляться в людных местах и всегда иметь при себе документы.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Железная ДорогаБелгород
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры