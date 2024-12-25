СК РФ возбудил уголовное дело об авиакатастрофе в Актау
В России в след за Казахстаном и Азербайджаном возбуждено уголовное дело в связи с катастрофой самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Как сообщил Следственный комитет РФ, оно открыто по статье УК о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
Ранее в Азербайджане и Казахстане объявили также о создании государственных комиссий для расследования причин авиакатастрофы. Самолет бразильского производства Embraer 190 авиакомпании AZAL в плохих погодных условиях был перенаправлен в Махачкалу, затем в казахстанский Актау.
Как уточнили в оперативном штабе Казахстана, экипаж перед посадкой подал сигнал бедствия и сообщил об отказе системы управления. При выполнении аварийной посадки самолет столкнулся с землей в 9:28.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным авиаперевозчика, в катастрофе выжили не менее 32 человек. Всего на борту находились 64 пассажира, в том числе, 16 граждан России, и пять членов экипажа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru