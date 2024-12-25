СК РФ возбудил уголовное дело об авиакатастрофе в Актау

В России в след за Казахстаном и Азербайджаном возбуждено уголовное дело в связи с катастрофой самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Как сообщил Следственный комитет РФ, оно открыто по статье УК о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее в Азербайджане и Казахстане объявили также о создании государственных комиссий для расследования причин авиакатастрофы. Самолет бразильского производства Embraer 190 авиакомпании AZAL в плохих погодных условиях был перенаправлен в Махачкалу, затем в казахстанский Актау.