СК РФ возбудил дело по факту разрушения плотины Каховской ГЭС

Разрушение Каховской гидроэлектростанции произошло в результате преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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В ведомстве отметили, что по факту инцидента, повлекшего затопление населённых пунктов Херсонской области, было возбуждено уголовное дело по статье «теракт».

«Следственный комитет РФ установит обстоятельства произошедшего и размер причинённого региону ущерба. Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», - говорится в сообщении.

Ранее в администрации Херсонской области заявили, что в связи с ситуацией на Каховской ГЭС готовится эвакуация жителей Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского округов, сообщает RT.

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Фото: arh.sledcom.ru
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