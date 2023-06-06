СК РФ возбудил дело по факту разрушения плотины Каховской ГЭС
Разрушение Каховской гидроэлектростанции произошло в результате преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В ведомстве отметили, что по факту инцидента, повлекшего затопление населённых пунктов Херсонской области, было возбуждено уголовное дело по статье «теракт».
«Следственный комитет РФ установит обстоятельства произошедшего и размер причинённого региону ущерба. Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», - говорится в сообщении.
Ранее в администрации Херсонской области заявили, что в связи с ситуацией на Каховской ГЭС готовится эвакуация жителей Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского округов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru