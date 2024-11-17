СК РФ возбудил дело о теракте после гибели главреда газеты в Курской области
Главное военное следственное управление российского СК возбудило уголовное дело по факту атаки дрона ВСУ на служебный автомобиль МВД в Курской области. При детонации беспилотника погибла главный редактор районной «Народной газеты» Юлия Кузнецова, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
Как сказано в заявлении СК, следствие установило, что атаку на автомобиль провели украинские войска при поддержке формирований, состоящих из наемников. Ударный дрон был снаряжен взрывным устройством.
Российские военные следователи квалифицировали такие действия ВСУ по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ —террористический акт, повлекший за собой смерть человека. Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.
О гибели главного редактора «Народной газеты» Большесолдатского района Юлии Кузнецовой 17 ноября рассказал глава Курской области Алексей Смирнов. По его данным, Кузнецова вывозила архивы редакции. При ударе украинского дрона ранения также получили сотрудник той же газеты и полицейский.
Позднее в курской администрации сообщили, что журналистке было 34 года. У Юлии Кузнецовой остались несовершеннолетние дети, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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