СК РФ возбудил дело о теракте после гибели главреда газеты в Курской области

Российские военные следователи квалифицировали такие действия ВСУ по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ —террористический акт, повлекший за собой смерть человека. Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.



О гибели главного редактора «Народной газеты» Большесолдатского района Юлии Кузнецовой 17 ноября рассказал глава Курской области Алексей Смирнов. По его данным, Кузнецова вывозила архивы редакции. При ударе украинского дрона ранения также получили сотрудник той же газеты и полицейский.



Позднее в курской администрации сообщили, что журналистке было 34 года. У Юлии Кузнецовой остались несовершеннолетние дети, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

