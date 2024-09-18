СК РФ: В школе Челябинска, где напали на детей, не были подключены охранные рамки

В школе №68 Челябинска не были подключены рамки металлодетектора и турникеты, сообщили в Следственном комитете РФ (СК).

В Москву доставлены пострадавшие при нападении в школе в Челябинске

В СК уточнили, что охрана объекта осуществлялась формально, пропускного режима не было, так как рамка и турникет не были подключены.

Против частной охранной организации, которая была ответственна за защиту учебного заведения, возбудили уголовное дело.

ЧП произошло 16 сентября, тогда ученик школы пронес в образовательное учреждение молоток, с которым затем напал на одноклассников и преподавателей. Пострадали четыре человека, из которых трое подростков и один педагог, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ЧелябинскНападениеШкола

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