СК РФ: В школе Челябинска, где напали на детей, не были подключены охранные рамки
В школе №68 Челябинска не были подключены рамки металлодетектора и турникеты, сообщили в Следственном комитете РФ (СК).
В СК уточнили, что охрана объекта осуществлялась формально, пропускного режима не было, так как рамка и турникет не были подключены.
Против частной охранной организации, которая была ответственна за защиту учебного заведения, возбудили уголовное дело.
ЧП произошло 16 сентября, тогда ученик школы пронес в образовательное учреждение молоток, с которым затем напал на одноклассников и преподавателей. Пострадали четыре человека, из которых трое подростков и один педагог, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru