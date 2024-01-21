СК РФ открыл уголовное дело из-за катастрофы самолета над Афганистаном
Уголовное дело в связи с крушением самолета в Афганистане с российскими гражданами на борту открыл Следственный комитет (СК) РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Следствием занимается отдел на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»)», — сообщается в Telegram-канале.
Следователи СК РФ совместно с полицией установят обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что российский самолет Falcon 10 ушел с радаров, находясь в воздушном пространстве Афганиста. По предварительным данным, на борту были четыре члена экипажа и два пассажира. Двое из них - российские граждане, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru