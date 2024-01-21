СК РФ открыл уголовное дело из-за катастрофы самолета над Афганистаном

Уголовное дело в связи с крушением самолета в Афганистане с российскими гражданами на борту открыл Следственный комитет (СК) РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствием занимается отдел на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

Пропавший в Афганистане самолёт направлялся в Москву через Ташкент

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»)», — сообщается в Telegram-канале.

Следователи СК РФ совместно с полицией установят обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что российский самолет Falcon 10 ушел с радаров, находясь в воздушном пространстве Афганиста. По предварительным данным, на борту были четыре члена экипажа и два пассажира. Двое из них - российские граждане, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Крушение СамолетаКрушение СамолётаАвиакатастрофаСледственный КомитетСледственный Комитет Рф

Горячие новости

Все новости

партнеры