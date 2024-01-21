СК РФ открыл уголовное дело из-за катастрофы самолета над Афганистаном

Уголовное дело в связи с крушением самолета в Афганистане с российскими гражданами на борту открыл Следственный комитет (СК) РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствием занимается отдел на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации