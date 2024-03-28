СК РФ: Атаковавшие «Крокус» террористы получали деньги и криптовалюту с Украины

Развязка на подъезде к аэропорту Шереметьево открыта после реконструкции Приём заявок на участие в программе «Твой старт в туризме» начался в Москве Инвестор благоустроит Саввинскую набережную и площадь в районе Хамовники Бизнесу предлагают в Парке Горького 11 точек общепита Веломаршрут «Зеленое кольцо» появится в Москве в текущем году