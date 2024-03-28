СК РФ: Атаковавшие «Крокус» террористы получали деньги и криптовалюту с Украины
Следователи располагают данными, которые подтверждают поступление из Украины крупных сумм денег исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В ходе оперативного совещания, которое провёл глава ведомства Александр Бастрыкин, следственная группа указала, что для этого также использовалась криптовалюта.
«Имеются подтверждённые данные о поступлении террористам значительных сумм денег и криптовалюты из Украины, использовавшихся при подготовке атаки», - говорится в сообщении.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что были получены доказательства связи атаковавших «Крокус Сити Холл» террористов с украинскими националистами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru