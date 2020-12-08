СК раскрыл хищение 180 млн рублей при строительстве стадиона в Санкт-Петербурге

Следственный комитет России выявил хищение около 180 миллионов рублей на поставках систем видеонаблюдения во время строительства стадиона в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал председатель СК Р Александр Бастрыкин.

По данным следствия, махинации на крупную сумму при закупках оборудования осуществила компания, которая устанавливала на стадионе системы видеонаблюдения, а также её субподрядчик — ООО «Группа компаний «Охрана». Его главой является предприниматель Алексей Кобыща – он объявлен в розыск.

Отмечается, что злоумышленники заказали оборудование для видеонаблюдения у немецкого производителя, а затем через посредников провернули часть фиктивных сделок, отмечают Известия.

Напомним, стадион начали строить в 2007 году. Объект открыли в 2017 году к чемпионату мира по футболу. Строительство стадиона было отмечено еще несколькими уголовными делами.

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А ранее Следственный комитет РФ предъявил аудитору Счётной палаты России, экс-губернатору Ивановской области Михаилу Меню обвинение в растрате 700 млн рублей.

Официальный представитель СК Светлана Петренко отметила, что бывшего губернатора задержали в рамках дела о хищении средств из бюджета Ивановской области. Меня обвинили по статье «присвоение или растрата», экс-губернатору грозит до 10 лет лишения свободы.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:СтадионСанкт-ПетербургХищениеСледственный Комитет
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