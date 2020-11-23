Генерала МВД Гришина приговорили к 8 годам колонии за хищение 62 млн рублей

Бывший начальник экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенант Пётр Гришин приговорён к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя столичного Мещанского суда.

Суд в понедельник вынес приговор генералу-лейтенанту Гришину, обвиняемому в хищении 62 млн рублей. Его признали виновным по статьям «Незаконное хранение оружия» и «Мошенничество».

Кроме того, Гришина также оштрафовали на 1,5 млн рублей и лишили звания генерал-лейтенанта, запретив в течение 3 лёт занимать должности в правоохранительных органах.

Других фигурантов дела, заместителя Гришина полковника Олега Мазура и бизнесмена Сергея Нарутова, приговорили к 7 годам колонии и штрафу размером в 1,3 млн рублей.

Гришин, Мазур и Нарутов в декабре 2017 года стали фигурантами дела о мошенничестве. Их подозревали в нескольких эпизодах финансового злоупотребления, связанных с закупками оборудования для ЭКЦ МВД России.

По версии следствия, генерал-лейтенант совместно со своим заместителем и Нарутовым завышали стоимость государственных контрактов на поставку оборудования для криминалистов. Сумма ущерба оценивалась в 80 млн рублей, отмечают «Известия».





