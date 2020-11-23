Генерала МВД Гришина приговорили к 8 годам колонии за хищение 62 млн рублей
Бывший начальник экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенант Пётр Гришин приговорён к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя столичного Мещанского суда.
Суд в понедельник вынес приговор генералу-лейтенанту Гришину, обвиняемому в хищении 62 млн рублей. Его признали виновным по статьям «Незаконное хранение оружия» и «Мошенничество».
Кроме того, Гришина также оштрафовали на 1,5 млн рублей и лишили звания генерал-лейтенанта, запретив в течение 3 лёт занимать должности в правоохранительных органах.
Других фигурантов дела, заместителя Гришина полковника Олега Мазура и бизнесмена Сергея Нарутова, приговорили к 7 годам колонии и штрафу размером в 1,3 млн рублей.
Гришин, Мазур и Нарутов в декабре 2017 года стали фигурантами дела о мошенничестве. Их подозревали в нескольких эпизодах финансового злоупотребления, связанных с закупками оборудования для ЭКЦ МВД России.
По версии следствия, генерал-лейтенант совместно со своим заместителем и Нарутовым завышали стоимость государственных контрактов на поставку оборудования для криминалистов. Сумма ущерба оценивалась в 80 млн рублей, отмечают «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+25 173 / сут.
Умерли
36 540+361 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+16 002 / сут.
- Генерала МВД Гришина приговорили к 8 годам колонии за хищение 62 млн рублей
- Более 92 тысяч москвичей получили штрафы за нарушение самоизоляции
- Сенат Берлина планирует продлить визу Навальному
- В Подмосковье осталось закрыть две последние свалки
- S&P подтвердило рейтинг «Ингосстраха» на уровне «ВВВ-»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru