СМИ: В Ставрополе произошло массовое отравление курсантов МВД

По предварительной информации, курсанты почувствовали себя плохо после завтрака в столовой. Сначала на недомогание пожаловались трое человек, а ближе к обеду госпитализировали всех остальных.

Предварительная причина отравления – сальмонеллёз.

Ранее десятки человек отравились зефиром «Жизель», который купили в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

