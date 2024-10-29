СМИ: В Ставрополе произошло массовое отравление курсантов МВД
В Ставрополе госпитализировали 21 студента МВД с острой кишечной инфекцией, сообщил Telegram-канал Mash.
По данным Telegram-канала, у всех молодых людей отмечаются рвота, тошнота и слабость.
По предварительной информации, курсанты почувствовали себя плохо после завтрака в столовой. Сначала на недомогание пожаловались трое человек, а ближе к обеду госпитализировали всех остальных.
Предварительная причина отравления – сальмонеллёз.
Ранее десятки человек отравились зефиром «Жизель», который купили в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru