СК проверяет обстоятельства падения самолета Як-52 под Самарой
Приволжское следственное управление на транспорте СК России начало проверку обстоятельств гибели двух человек в результате жесткой посадки самолета Як-52 в Самарской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В данный момент на месте крушения работают следователи, начата проверка», — цитирует РБК заявление ведомства.
Также на место происшествия выехал прокурор Приволжской транспортной прокуратуры, дополняют РИА Новости.
Ранее 13 июня легкомоторный самолет Як-52 самарского авиационно-спортивного клуба Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) совершил аварийную посадку вблизи аэродрома Бобровка в Самарской области. Инструктор и обучающийся, которые находились в тот момент на борту, погибли. Причины происшествия уточняются, сообщают в пресс-службе ДОСААФ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
520 тыс.+8 706 / сут.
Умерли
6 829+114 / сут.
Выздоровели
275 тыс.+5 271 / сут.
- Росстат обнародовал данные смертности от коронавируса за апрель
- СК проверяет обстоятельства падения самолета Як-52 под Самарой
- Во Флориде состоялся старт ракеты Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink
- Голикова назвала срок начала промышленного производства российской вакцины от COVID-19
- Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова не приняли извинений от Михаила Ефремова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru