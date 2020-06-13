СК проверяет обстоятельства падения самолета Як-52 под Самарой

Приволжское следственное управление на транспорте СК России начало проверку обстоятельств гибели двух человек в результате жесткой посадки самолета Як-52 в Самарской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В данный момент на месте крушения работают следователи, начата проверка», — цитирует РБК заявление ведомства.

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Также на место происшествия выехал прокурор Приволжской транспортной прокуратуры, дополняют РИА Новости.

Ранее 13 июня легкомоторный самолет Як-52 самарского авиационно-спортивного клуба Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) совершил аварийную посадку вблизи аэродрома Бобровка в Самарской области. Инструктор и обучающийся, которые находились в тот момент на борту, погибли. Причины происшествия уточняются, сообщают в пресс-службе ДОСААФ.

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ФОТО: ru.wikipedia.org
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