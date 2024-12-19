СК проверяет массовое отравление на базе отдыха в Омской области
Следственный комитет начал проверку после массового отравления 25 человек на базе отдыха в курортной зоне Чернолучье Омской области, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.
Инцидент произошел на одном из загородных санаториев, где несколько отдыхающих, включая детей, были госпитализированы или обратились за медицинской помощью самостоятельно с признаками пищевого отравления.
В Министерстве здравоохранения Омской области сообщили, что в среду 12 человек были госпитализированы на скорой помощи. В четверг еще 13 пациентов обратились за медицинской помощью самостоятельно.
Сейчас в стационаре находятся 17 пострадавших, в том числе четверо детей. Состояние взрослых и двоих детей оценивается как средней тяжести, двое несовершеннолетних находятся в удовлетворительном состоянии, передает «Радиоточка НСН».
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