СК проверяет массовое отравление на базе отдыха в Омской области

Следственный комитет начал проверку после массового отравления 25 человек на базе отдыха в курортной зоне Чернолучье Омской области, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

Инцидент произошел на одном из загородных санаториев, где несколько отдыхающих, включая детей, были госпитализированы или обратились за медицинской помощью самостоятельно с признаками пищевого отравления.

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В Министерстве здравоохранения Омской области сообщили, что в среду 12 человек были госпитализированы на скорой помощи. В четверг еще 13 пациентов обратились за медицинской помощью самостоятельно.

Сейчас в стационаре находятся 17 пострадавших, в том числе четверо детей. Состояние взрослых и двоих детей оценивается как средней тяжести, двое несовершеннолетних находятся в удовлетворительном состоянии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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