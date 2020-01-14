СК проверит сообщение о женщине, выбросившей младенца из купе поезда
Следователи проведут проверку распространившейся в СМИ информации о женщине, выбросившей из купе поезда 10-месячную девочку. Об этом сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
В СМИ появилась информация, что 36-летняя россиянка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вынесла из купе своего 10-месячного ребенка и бросила его на лестнице между этажами вагона. Инцидент произошел в поезде, следовавшем по маршруту «Симферополь-Москва».
Женщину сняли с поезда вместе с ее двумя детьми и доставили в полицию. По данным РИА Новости, инспекторы по делам несовершеннолетних провели с женщиной беседу об исполнении родительских обязанностей, а также направили сообщение о произошедшем в органы системы профилактики по месту жительства.
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