Подстреливший мальчика житель Нижнего Тагила задержан после его смерти

14 января 202015:30

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила, который летом прошлого года ранил 8-летнего мальчика в голову из пневматической винтовки. На днях стало известно, что ребенок скончался.

В Нижнем Тагиле умер раненный в голову из винтовки мальчик

Как заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко, дело против мужчины возбуждено по статье «Убийство из хулиганских побуждений». Подогреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает RT.

Инцидент произошел в начале августа 2019 году. Пьяная компания стреляла по банкам в коллективном саду под Нижним Тагилом. По версии следствия, подозреваемый попал в ребенка, который играл неподалеку.

После этого мужчина перебросил винтовку на участок соседа и попытался сбежать, передает Ura.ru

Изначально дело находилось в производстве МВД, против стрелка было возбуждено дело по статьям «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: Александр Борисов, «Мой мир»
ТЕГИ:Свердловская ОбластьДетиСмерть