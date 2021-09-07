СК проверит обстановку в семьях убитых в Кузбассе школьниц

Следствие по делу об убийстве в Киселевске двух 10-летних девочек проверит обстановку в их семьях. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе СК РФ.

Напомню, накануне, 6 сентября, в Киселевске Кемеровской области 6 сентября пропали 10-летние школьницы. Девочки ушли утром в школу и не вернулись. 7 сентября с СК сообщили, что пропавшие школьницы найдены мертвыми. Также в этот день был задержан подозреваемый в их убийстве, сообщает Свободная пресса.