СК проверит обстановку в семьях убитых в Кузбассе школьниц

Следствие по делу об убийстве в Киселевске двух 10-летних девочек проверит обстановку в их семьях. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе СК РФ.

Напомню, накануне, 6 сентября, в Киселевске Кемеровской области 6 сентября пропали 10-летние школьницы. Девочки ушли утром в школу и не вернулись. 7 сентября с СК сообщили, что пропавшие школьницы найдены мертвыми. Также в этот день был задержан подозреваемый в их убийстве, сообщает Свободная пресса.

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Между тем, сотрудница одной из школ Киселёвска рассказала, что задержанный по подозрению в убийстве десятилетних школьниц Виктор Пестерников «втёрся в доверие к детям».

По её словам, прежде чем совершить преступление мужчина «эмоционально подготовил почву, чтобы дети стали ему доверять» - возле дома, где жили девочки, он общался и угощал других детей, ничего у них не просил и никуда их не звал.

«Он начал представляться: «Дядя Витя»... создал психологический настрой, который у ребёнка вызывает доверие», - отметила женщина, добавив, что из-за этого девочки не побоялись уйти с Пестерниковым.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:ШкольникиУбийствоКузбассСледственный Комитет
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