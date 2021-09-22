СК проверит инцидент с нападением собак на девочку в Саратове
Бродячие собаки напали на девочку на детской площадке в Саратове, местное управление СК возбудило уголовное дело о халатности чиновников городской мэрии. Об этом сообщает СК РФ по Саратовской области на своем сайте.
Ранее в соцсетях были выложены кадры с камеры видеонаблюдения, расположенной в подъезде дома на улице Воскресенской Волжского района города. На них видно, что на пятилетнюю девочку напали три собаки, одна из которых укусила ребенка. Затем девочка убежала с детской площадки, где и произошел инцидент.
В сообщении следователей указано, что этому происшествию будет дана соответствующая оценка. Также необходимо выяснить детали и причины инцидента.
Встретив бродячую собаку или целую стаю животных, необходимо сразу же обратиться в органы местного самоуправления и попросить отловить псов, которых позже поместят в приют. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
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