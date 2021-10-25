Дороги, школы, детсады, благоустройство. Губернатор Подмосковья поставил задачи руководству Лобни

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил Евгению Баришевскому, назначенному временно исполняющим обязанности главы Лобни, своевременно воплотить в жизнь все важные для граждан проекты и преобразования. Руководитель Подмосковья обратил внимание, что важность городского округа обусловлена близостью аэропорта Шереметьево.

«Задачи у нас там стоят весьма амбициозные. Выделены большие средства на модернизацию дорог – это и Шереметьевское шоссе, и обход Лобни. В 2022 году они должны быть готовы. Ещё одна чувствительная тема – школы и детские сады. Прошу вас очень внимательно отнестись к этому, мы совместно должны дать старт строительству новых школ. Там есть определённые сложности, связанные с ограничениями авиационного сообщения, но мы их тоже с вами преодолеем», – подчеркнул Воробьёв.

Губернатор также уделил внимание теме благоустройства. Он констатировал, что Евгений Баришевский неплохо их решал в прежней должности – руководителя Звёздного городка. Врио главы Лобни выразил благодарность за доверие.

«В Лобне тоже должен быть стиль работы всего нашего Подмосковья, когда вопросы взаимодействия между регионом и муниципалитетом решаются сообща, чтобы всё шло на пользу жителям. Многие граждане ожидают изменений. Речь, в частности, идёт о транспортной доступности, чтобы было удобно добираться до столицы и передвигаться по городу, и конечно же, наше будущее – дети. 22% из них сейчас учатся во вторую смену. Почти треть ожидает очереди в детские сады», - приводит «Радио 1» слова Баришевского.

Он подчеркнул, что в Лобне не забывают и о внешнем облике города:

«В высокой степени готовности находится парк «Река времени». По плану сдача в следующем году, но большая часть будет готова в текущем. Также для нас важны вопросы экологии, дольщиков. Работы достаточно».

В свою очередь губернатор пообещал оказать максимальную поддержку новому руководству муниципалитета.

