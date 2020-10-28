СК проверит факт отравления школьников неизвестным газом в Таганроге

Следственный комитет проводит проверку по инциденту с отравлением неизвестным газом учащихся 8 класса в одном из учебных заведений города Таганрога Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Ростовской области.

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По данным следствия, в понедельник 26 октября после урока физкультуры ученики в раздевалке обнаружили резкий запах. Школьники жаловались на жжение в горле и носу, кашель, а также на повышенную слезливость.

Семеро пострадавших обратились за помощью в медпункт. Их направили в детскую городскую больницу, где и было диагностировано отравление неизвестным газом. Агентство со ссылкой на пресс-службу администрации города передает, что одной из версий стало отравление перцовым газом, который кто-то распылил в помещении.

Проверку также проводит управление образования. Следователи отправили на экспертизу образцы воздуха из раздевалок, а также опросили школьников, учителей, медработников. Прокуратура Ростовской области взяла инцидент на контроль.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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