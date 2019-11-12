СК проверит причастность доцента-потрошителя к другим преступлениям

По данным следствия, Соколов застрелил аспирантку и свою любовницу Ещенко 7 ноября, затем расчленил тело и попытался рано утром 9 ноября от него избавиться, однако сам упал в реку Мойку, откуда его выловили с рюкзаком.

Как отмечает «Свободная пресса», доцент признал свою вину, однако заявил в суде, что девушка «превратилась в чудовище из сказки». Из его слов следовало, что во время ссоры она якобы набросилась на него с ножом.

