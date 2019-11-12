СК проверит причастность доцента-потрошителя к другим преступлениям

12 ноября 201911:15

Правоохранительные органы проверят информацию о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой учащейся вуза. Соответствующее поручение глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отдал руководству главка СК по Санкт-Петербургу.

Ранее Бастрыкин направил в северную столицу опытных сотрудников – криминалистов СК для оказания практической помощи в расследовании убийства аспирантки Анастасии Ещенко, в котором обвиняют Соколова, передает RT. Доцент арестован на два месяца.

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По данным следствия, Соколов застрелил аспирантку и свою любовницу Ещенко 7 ноября, затем расчленил тело и попытался рано утром 9 ноября от него избавиться, однако сам упал в реку Мойку, откуда его выловили с рюкзаком.

Как отмечает «Свободная пресса», доцент признал свою вину, однако заявил в суде, что девушка «превратилась в чудовище из сказки». Из его слов следовало, что во время ссоры она якобы набросилась на него с ножом.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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