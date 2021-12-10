СК проверил информацию об избиении мужчиной подростка в Ярославле

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить информацию о проверке по факту избиения мужчиной подростка в Ярославле. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

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Сообщается , что инцидент произошел 4 декабря. 54-летний мужчина нанес побои 14-летнему мальчику. По данным следствия, подросток получил ушибы мягких тканей лица и брюшной полости, сотрясение головного мозга, а также закрытую черепно-мозговую травму. Мальчика госпитализировали в медицинское учреждение.

Отмечается, что степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростка, будет оценена в рамках судебно-медицинской экспертизы.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ЯрославльПодросткиИзбиениеСледственный Комитет
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