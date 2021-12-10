СК проверил информацию об избиении мужчиной подростка в Ярославле
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить информацию о проверке по факту избиения мужчиной подростка в Ярославле. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
Сообщается , что инцидент произошел 4 декабря. 54-летний мужчина нанес побои 14-летнему мальчику. По данным следствия, подросток получил ушибы мягких тканей лица и брюшной полости, сотрясение головного мозга, а также закрытую черепно-мозговую травму. Мальчика госпитализировали в медицинское учреждение.
Отмечается, что степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростка, будет оценена в рамках судебно-медицинской экспертизы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+30 873 / сут.
Умерли
287 тыс.+1 176 / сут.
Выздоровели
8,7 млн+35 657 / сут.
- ФАС: тарифы на коммуналку в следующем году вырастут на 4%
- «Враждебная страна». Социологи узнали отношение украинцев к России
- Источник назвал причину ДТП, в котором погиб депутат Мособлдумы
- Сумма пошлины за тюнинг автомобиля увеличится почти в два раза
- Суд рассмотрит возможность об освобождении осужденного за госизмену доцента МАИ
- В центре Гамалеи рассказали об использованных в мире 200 млн доз «Спутника V»
- ФСБ задержала члена орудующей в Крыму ОПГ
- В Пентагоне заявили об увеличении численности боевиков «Аль-Каиды» в Афганистане
- СК проверил информацию об избиении мужчиной подростка в Ярославле
- Набиуллина заявила о трудности энергоперехода в российской экономике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru