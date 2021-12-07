Россиянина будут судить за избиение пятилетнего сына
Против жителя Тольятти 1974 года рождения было возбуждено уголовное дело по факту избиения пятилетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК по Самарской области.
Уголовное дело заведено и против матери ребенка. По данным источника, она не занималась воспитанием мальчика: не предоставляла ему полноценное питание, не обеспечила спальным местом и предметами, необходимыми для развития.
По версии следствия, женщина 1976 года рождения с мая по август оставляла своего ребенка без присмотра в квартире с бойцовской собакой. Согласно заключению экспертизы, на теле мальчика было обнаружено множество ссадин и кровоподтеков. При этом, по данным источника, мать знала, что ее сына избивают, но не обращалась в правоохранительные органы и в больницу.
По сообщениям ведомства, сейчас мальчик находится в социально-реабилитационном центре. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Отмечается, что уголовные дела по статьям «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», а также о «Неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», направлены в суд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru