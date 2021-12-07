Россиянина будут судить за избиение пятилетнего сына

Против жителя Тольятти 1974 года рождения было возбуждено уголовное дело по факту избиения пятилетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК по Самарской области.

Уголовное дело заведено и против матери ребенка. По данным источника, она не занималась воспитанием мальчика: не предоставляла ему полноценное питание, не обеспечила спальным местом и предметами, необходимыми для развития.

По версии следствия, женщина 1976 года рождения с мая по август оставляла своего ребенка без присмотра в квартире с бойцовской собакой. Согласно заключению экспертизы, на теле мальчика было обнаружено множество ссадин и кровоподтеков. При этом, по данным источника, мать знала, что ее сына избивают, но не обращалась в правоохранительные органы и в больницу.