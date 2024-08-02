СК: Против сенатора Савельева возбуждено дело о приготовлении к убийству

Уголовное дело по статье о приготовлении к убийству возбуждено в отношении сенатора РФ Дмитрия Савельева. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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По данным следствия, преступление произошло в Москве летом 2023 года. Савельев поручил своему знакомому за деньги организовать убийство бизнесмена, к которому испытывал личную неприязнь.

Отмечается, что узнавшие об этом сотрудники правоохранительных органов организовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий по изобличению заказчика и организатора, также они инсценировали убийство.

Ранее Совет Федерации лишил Савельева неприкосновенности, после чего он был задержан на выходе из зала заседаний, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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