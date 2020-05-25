СК просит арестовать захватчика банка в центре Москве
Следственный комитет России попросил суд арестовать захватчика банковского отделения в центре Москвы. Как пишет РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.
Ранее стало известно, что 34-летнему жителю Нижневартовска, который подозревается в захвате заложников в отделении банка на улице Земляной Вал, предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу, отмечает RT.
Напомним, инцидент произошел в минувшую субботу, 23 мая. Мужчина угрожал взорвать отделение банка в центре столицы. Сообщалось, что злоумышленник требовал большую сумму денег, поскольку оказался в сложной жизненной ситуации. Мужчина был задержан в ходе штурма. Во время операции никто не пострадал. Изъятое у «захватчика» взрывное устройство, по предварительным данным, оказалось муляжом.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников.
В начале апреля НСН писала, что в Пятигорске задержан мужчину, взявший в заложники женщину с двумя детьми. Об этом заявил глава города Андрей Скрипник.
Ранее сообщалось, что 29-летний мужчина закрылся в квартире со своей сестрой и ее детьми и объявил их заложниками. Он требовал большой выкуп, а также хотел, чтобы ему предостaвили возможность покинуть стрaну.По предвaрительным дaнным, он постоянно проживaет в другом регионе и состоит нa учете в психоневрологическом диспaнсере. Следственный комитет возбудил уголовное дело о зaхвaте зaложников.
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