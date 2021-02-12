СК прокомментировал взрыв в магазине во Владикавказе
Следственный комитет по Республике Северная Осетия - Алания устанавливает причины взрыва в магазине «Магнит» во Владикавказе, сообщили на сайте ведомства.
Отмечается, что на месте происшествия работают следователи, наличие пострадавших устанавливается.
Ранее стало известно, что спасательные службы достали из-под завалов в магазине охранника. Он не пострадал. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.
Взрыв в «Магните» произошел в 7:24 по местному времени. Ударная волна выбила несколько стекол в ближайших зданиях. В МВД сообщили, что здание сложилось, «как карточный домик». В момент происшествия покупателей в магазине не было.
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