СК прокомментировал взрыв в магазине во Владикавказе

Следственный комитет по Республике Северная Осетия - Алания устанавливает причины взрыва в магазине «Магнит» во Владикавказе, сообщили на сайте ведомства.

Отмечается, что на месте происшествия работают следователи, наличие пострадавших устанавливается.

Ранее стало известно, что спасательные службы достали из-под завалов в магазине охранника. Он не пострадал. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

«Сложился как карточный домик». Почему взорвался супермаркет во Владикавказе?

Взрыв в «Магните» произошел в 7:24 по местному времени. Ударная волна выбила несколько стекол в ближайших зданиях. В МВД сообщили, что здание сложилось, «как карточный домик». В момент происшествия покупателей в магазине не было.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Следственный КомитетВзрыв
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