СК потребовал заочно арестовать одну из основательниц Pussy Riot Толоконникову
1 ноября 202318:14
Следственный комитет РФ потребовал заочно арестовать одну из основательниц панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана в РФ иноагентом).
Как сообщает ТАСС, соответствующее ходатайство поступило в Бабушкинский суд Москвы.
Уточняется, что уголовное дело в отношении Толоконниковой возбудили после публикаций в соцсетях, её обвиняют по статье «нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».
Ранее МВД России объявило Толоконникову в розыск по статье УК, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru