СК потребовал заочно арестовать одну из основательниц Pussy Riot Толоконникову

Следственный комитет РФ потребовал заочно арестовать одну из основательниц панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана в РФ иноагентом).

Минюст объявил иноагентами Шендеровича, Толоконникову и еще 6 человек

Как сообщает ТАСС, соответствующее ходатайство поступило в Бабушкинский суд Москвы.

Уточняется, что уголовное дело в отношении Толоконниковой возбудили после публикаций в соцсетях, её обвиняют по статье «нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

Ранее МВД России объявило Толоконникову в розыск по статье УК, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Следственный КомитетАрестУголовное ДелоPussy Riot

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