СК потребовал арестовать главу егорьевского отделения МВД
Следствие требует заключить под стражу главу ОМВД подмосковного Егорьевска Олега Ермакова и его сына, оперуполномоченного четвёртого управления ОЭБиПК ГУ МВД России по Москве, сообщает ТАСС.
«В адрес суда поступили материалы ходатайств следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 сентября 2021 года в отношении Олега Ермакова... и Ермакова Александра», - рассказала пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Отец и сын Ермаковы обвиняются по статье «покушение на убийство». Их подозревают в подготовке убийства предпринимателя. Глава ОМВД подмосковного Егорьевска был задержан 8 июля, по месту его жительства и на работе прошли обыски.
Ранее в Красноярском крае за кражу зубной щетки от исполнения служебных обязанностей отстранили начальника участковых уполномоченных Большеулуйского отдела полиции.
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