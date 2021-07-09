СК потребовал арестовать главу егорьевского отделения МВД

Следствие требует заключить под стражу главу ОМВД подмосковного Егорьевска Олега Ермакова и его сына, оперуполномоченного четвёртого управления ОЭБиПК ГУ МВД России по Москве, сообщает ТАСС.

«В адрес суда поступили материалы ходатайств следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 сентября 2021 года в отношении Олега Ермакова... и Ермакова Александра», - рассказала пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

Отец и сын Ермаковы обвиняются по статье «покушение на убийство». Их подозревают в подготовке убийства предпринимателя. Глава ОМВД подмосковного Егорьевска был задержан 8 июля, по месту его жительства и на работе прошли обыски.

Ранее в Красноярском крае за кражу зубной щетки от исполнения служебных обязанностей отстранили начальника участковых уполномоченных Большеулуйского отдела полиции.

