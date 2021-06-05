В Красноярском крае сотрудника полиции отстранили от службы из-за кражи зубной щетки
Начальника участковых уполномоченных Большеулуйского отдела полиции в Красноярском крае отстранили от исполнения служебных обязанностей за кражу зубной щетки. Об этом сообщает «Запад24».
По данным агентства, майор полиции покупал продукты в супермаркете Ачинска, решил не платить за зубную щетку и освежитель для автомобиля. Сотрудник правоохранительных органов пытался скрыться от охраны магазина, но тем не менее был пойман.
Как пояснили ГУ МВД России по Красноярскому краю, инспекция личного состава проводит служебную проверку в отношении полицейского.
«В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. Решается вопрос об увольнении из органов внутренних дел», — подчеркнули в ведомстве.
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