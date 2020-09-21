СК поручил проверить сведения о мошенничестве Пашаева

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить сведения о возможном мошенничестве бывшего адвоката Эльмана Пашаева с квартирой семьи Кирсановых в Москве, сообщается на сайте СК.

Если данные подтвердятся, то следователи возбудят уголовное дело. СМИ писали, что Пашаев в 1997 году мог обманным путем прописаться в квартире душевнобольной женщины, а позднее приватизировал жилплощадь.

Пашаев снова не адвокат. Уже в четвертый раз.

Как ранее рассказал ТАСС адвокат Владимир Слащев, семья Кирсановых около 20 лет пишет письма в различные инстанции.

Эльман Пашаев получил известность благодаря громкому делу актера Михаила Ефремова. Юрист выступал защитником артиста, однако неудачно: устроившего смертельное ДТП актера приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева обвинили в нарушении профессиональной этики и лишили адвокатского статуса.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Александр БастрыкинМихаил ЕфремовЭльман Пашаев
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