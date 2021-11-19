СК попросил арестовать главу минкультуры Крыма за взятку

Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы арестовать до 17 января 2022 года министра культуры Крыма Веру Новосельскую, которая обвиняется в получении взятки в размере 25 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО «Меандр» взятку в размере 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении работ на стройке Крымского государственного центра детского театрального искусства», - рассказали в пресс-службе.