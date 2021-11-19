СК попросил арестовать главу минкультуры Крыма за взятку

Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы арестовать до 17 января 2022 года министра культуры Крыма Веру Новосельскую, которая обвиняется в получении взятки в размере 25 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО «Меандр» взятку в размере 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении работ на стройке Крымского государственного центра детского театрального искусства», - рассказали в пресс-службе.

Басманный суд в пятницу решит вопрос об аресте министра культуры Крыма по делу о взятке

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в отношении министра культуры Крыма Арины Новосельской было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сообщается, что чиновница якобы взяла деньги на реконструкцию симферопольского театра кукол, старое здание которого было снесено еще в 2018 году, а новое так и не было введено в эксплуатацию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: mkult.rk.gov.ru
ТЕГИ:Министерство КультурыСледственный КомитетВзяткаКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры