СК попросил арестовать главу минкультуры Крыма за взятку
Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы арестовать до 17 января 2022 года министра культуры Крыма Веру Новосельскую, которая обвиняется в получении взятки в размере 25 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО «Меандр» взятку в размере 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении работ на стройке Крымского государственного центра детского театрального искусства», - рассказали в пресс-службе.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в отношении министра культуры Крыма Арины Новосельской было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сообщается, что чиновница якобы взяла деньги на реконструкцию симферопольского театра кукол, старое здание которого было снесено еще в 2018 году, а новое так и не было введено в эксплуатацию.
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