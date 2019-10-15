СК подтвердил задержание возможных убийц женщины при продаже авто на Урале

15 октября 201917:52

Следственный комитет подтвердил информацию о задержание трёх человек по подозрению в причастности к убийству жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, которая пропала при продаже автомобиля. Как уточняется на сайте СК, задержание проведено в Челябинске.

В совершении преступления подозреваются трое официально неработающих местных жителей — двое мужчин 1977 и 1990 годов рождения, а также женщина 1988 года рождения. Следственный комитет также подтвердил, что тело убитой найдено в колодце канализации в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

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В ближайшее время троим задержанным будет предъявлено обвинение. По версии следствия, убийство совершено с целью хищения машины.

27-летняя Ксения Каторгина перестала выходить на связь вечером 10 октября, после того как отправилась с работы на своей автомашине «Ауди» в частный сектор Екатеринбурга для встречи с потенциальным покупателем автомобиля.

Ранее, по неофициальным сообщениям, стало известно, что среди задержанных – двое цыган и один уроженец Таджикистана. У женщины осталась 9-летняя дочь.

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Фото: vk.com/id163354073
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