СК подтвердил задержание возможных убийц женщины при продаже авто на Урале
Следственный комитет подтвердил информацию о задержание трёх человек по подозрению в причастности к убийству жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, которая пропала при продаже автомобиля. Как уточняется на сайте СК, задержание проведено в Челябинске.
В совершении преступления подозреваются трое официально неработающих местных жителей — двое мужчин 1977 и 1990 годов рождения, а также женщина 1988 года рождения. Следственный комитет также подтвердил, что тело убитой найдено в колодце канализации в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.
В ближайшее время троим задержанным будет предъявлено обвинение. По версии следствия, убийство совершено с целью хищения машины.
27-летняя Ксения Каторгина перестала выходить на связь вечером 10 октября, после того как отправилась с работы на своей автомашине «Ауди» в частный сектор Екатеринбурга для встречи с потенциальным покупателем автомобиля.
Ранее, по неофициальным сообщениям, стало известно, что среди задержанных – двое цыган и один уроженец Таджикистана. У женщины осталась 9-летняя дочь.
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