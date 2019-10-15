СК подтвердил задержание возможных убийц женщины при продаже авто на Урале

Следственный комитет подтвердил информацию о задержание трёх человек по подозрению в причастности к убийству жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, которая пропала при продаже автомобиля. Как уточняется на сайте СК, задержание проведено в Челябинске.

В совершении преступления подозреваются трое официально неработающих местных жителей — двое мужчин 1977 и 1990 годов рождения, а также женщина 1988 года рождения. Следственный комитет также подтвердил, что тело убитой найдено в колодце канализации в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.