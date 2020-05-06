СК подтвердил смерть российского миллиардера Босова

В начале мая стало известно, что Босов инвестировал в американскую компанию Genius Fund Group, производящую марихуану в Калифорнии, где ее употребление легализовано с 2018 года. В конце апреля в отношении него и его бизнес-партнеров был подан иск о нарушении трудового законодательства США.

Еще один иск был подан против Босова бывшим партнером по «Востокуглю» и «Сибантрациту» Александром Исаевым. В начале апреля последней был уволен с должностей в руководстве компаний с формулировкой за «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных участках работ». Исаев потребовал компенсации за ущерб, нанесённый его деловой репутации.

Как отмечает «360», Босов впервые попал в список Forbes в текущем году. Он обосновался на 86 строчке рейтинга с состоянием свыше 1,1 миллиарда долларов. «Сибантрацит» — генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги», Босов играл в составе ее сборной. Вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным он также выступал в любительской хоккейной команде «Спортима».

