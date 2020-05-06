СК подтвердил смерть российского миллиардера Босова

Следственный комитет подтвердил смерть президента группы компаний «Аллтек», специализирующейся на добыче угля и антрацита, Дмитрия Босова в Московской области. Как сообщила «Интерфаксу» представитель подмосковного главка СК Ольга Врадий, тело 52-летнего мужчины обнаружено в окрестностях города Одинцова.

Про этому факту началась доследственная проверка. Уточняется, что тело бизнесмена нашли сегодня его родственники на территории особняка в селе Усово. У мужчины была прострелена голова, рядом валялся пистолет иностранного производства. По одной из версий, речь может идти о суициде, пишут «Дни.ру».

Группа компаний также занимается проектом по производству сжиженного газа в Арктике, комплексной застройкой в Подмосковье. Босов также занимал пост председателя совета директоров группы. Он – крупнейший акционер АЛЛТЕКа, который контролирует группу «Сибантрацит», мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей, и совладелец УК «ВостокУголь».

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В начале мая стало известно, что Босов инвестировал в американскую компанию Genius Fund Group, производящую марихуану в Калифорнии, где ее употребление легализовано с 2018 года. В конце апреля в отношении него и его бизнес-партнеров был подан иск о нарушении трудового законодательства США.

Еще один иск был подан против Босова бывшим партнером по «Востокуглю» и «Сибантрациту» Александром Исаевым. В начале апреля последней был уволен с должностей в руководстве компаний с формулировкой за «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных участках работ». Исаев потребовал компенсации за ущерб, нанесённый его деловой репутации.

Как отмечает «360», Босов впервые попал в список Forbes в текущем году. Он обосновался на 86 строчке рейтинга с состоянием свыше 1,1 миллиарда долларов. «Сибантрацит» — генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги», Босов играл в составе ее сборной. Вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным он также выступал в любительской хоккейной команде «Спортима».

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Фото: alltech.ru
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