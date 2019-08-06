СК подтвердил гибель человека в результате ЧП под Ачинском

Следственный комитет подтвердил информацию о смерти одного человека в результате чрезвычайного происшествия на складе военной части в Ачинском районе Красноярского края, передает ТАСС. По информации надзорного ведомства, ещё 8 человек получили ранения.

Накануне источник в экстренных службах сообщал об одном погибшем военнослужащем, однако эти сведения затем опроверг источник в министерстве обороны. Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщал также ранее об одном пропавшем без вести.

По факту взрывов на складе боеприпасов возбуждено уголовное дело, отмечает RT. По данным Следственного комитета взрывы снарядов вызвал пожар, который начался при проведении погрузочно-разгрузочных работ. Причины возгорания пока не установлены.

