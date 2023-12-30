СК: Подозреваемый в убийстве Романа Легойды напал на него из-за 100 тысяч рублей

Ранее тело 90-летнего пенсионера с колото-резаными ранами обнаружили на обочине дороги в Видном, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Следком возбудил уголовное дело об убийстве. Правоохранители в кратчайшие сроки задержала подозреваемого в преступлении.

«Предварительно установлено, что подозреваемый напал ... с целью завладения ... денежными средствами. После убийства он похитил у пенсионера 100 тысяч рублей, а тело мужчины оставил у обочины», — указали в СК.

По данным ведомства, часть украденных денег нашли в квартире 25-летнего подозреваемого во время обыска. Задержанного допрашивают.

