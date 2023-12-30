СК: Подозреваемый в убийстве Романа Легойды напал на него из-за 100 тысяч рублей
Подозреваемый в убийстве Романа Легойды, отца главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды, напал на мужчину из-за 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Московской области.
Ранее тело 90-летнего пенсионера с колото-резаными ранами обнаружили на обочине дороги в Видном, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Следком возбудил уголовное дело об убийстве. Правоохранители в кратчайшие сроки задержала подозреваемого в преступлении.
«Предварительно установлено, что подозреваемый напал ... с целью завладения ... денежными средствами. После убийства он похитил у пенсионера 100 тысяч рублей, а тело мужчины оставил у обочины», — указали в СК.
По данным ведомства, часть украденных денег нашли в квартире 25-летнего подозреваемого во время обыска. Задержанного допрашивают.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru