Полиция задержала подозреваемого в убийстве отца Владимира Легойды
Подозреваемый в убийстве отца главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Подмосковными полицейскими ... задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды», — указала представитель министерства.
В ближайшее время задержанного доставят в следственные органы.
Ранее стало известно, что отца Владимира Легойды — 90-летнего Романа Легойду — обнаружили на обочине дороги в подмосковном Видном с множеством колото-резаных ран. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить оперативный доклад об обстоятельствах ЧП.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru