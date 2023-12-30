Полиция задержала подозреваемого в убийстве отца Владимира Легойды

Подозреваемый в убийстве отца главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

СК завел дело после обнаружения тела отца Владимира Легойды

«Подмосковными полицейскими ... задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды», — указала представитель министерства.

В ближайшее время задержанного доставят в следственные органы.

Ранее стало известно, что отца Владимира Легойды — 90-летнего Романа Легойду — обнаружили на обочине дороги в подмосковном Видном с множеством колото-резаных ран. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить оперативный доклад об обстоятельствах ЧП.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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